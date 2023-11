Depot Connect International (DCI) erweitert seine Aktivitäten im Nordwesten der USA durch die Übernahme von STS Intermodal und Mike's Mobile Tank Services

TAMPA, Florida, 29. November 2023 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), ein führender Anbieter in der Tankcontainerdienstleistungsbranche, gab heute die strategische Übernahme von STS Intermodal (STS) und Mike's Mobile Tank Services bekannt. Mit der Übernahme von STS eröffnet DCI das erste ISO-Tanklager mit vollem Serviceangebot im pazifischen Nordwesten der Vereinigten Staaten, während Mike's Mobile die Präsenz von DCI im Bereich der Tankcontainerwartung in Tacoma und Spokane, WA, ausbaut.

STS wurde 2008 gegründet und hat sich zu einem Anbieter von Depotdiensten und LKW-Transporten in den Märkten Portland, OR und Seattle, WA entwickelt. Mike's Mobile Tank Services bietet seit 2008 zuverlässige Tankwartung in den Märkten Tacoma und Spokane, WA.