Eine Analyse von Apollo zeigt, dass fast ein Drittel aller ausstehenden US-Staatsschulden in den nächsten zwölf Monaten fällig wird. Dies entspricht 31 Prozent oder 7,6 Billionen US-Dollar, was einen Rekord seit Anfang 2021 darstellt und Druck auf die US-Zinssätze ausübt. Diese Schulden machen mehr als ein Viertel des US-BIP aus. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines stark gestiegenen Staatsdefizits und einer massiven Zunahme der US-Verschuldung. Das US-Finanzministerium plant, mehr kurzlaufende Schatzanweisungen auszugeben und den Verkauf längerfristiger Anleihen zu verlangsamen, was den Anteil der im nächsten Jahr fälligen Schulden weiter erhöhen könnte. Die Kreditkosten der Regierung sind gestiegen, da die Federal Reserve ihre Straffungspolitik verschärft hat. Das US-Finanzministerium steht vor der Herausforderung, genügend Käufer für die Flut neuer Anleihen zu finden, da die jüngsten Auktionen eine schwache Nachfrage verzeichneten.