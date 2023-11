In offiziellen Zahlen ist von einer Wachstumsabschwächung bisher nichts zu sehen. Wie die Regierung am Mittwoch mitteilte, ist die weltweit größte Volkswirtschaft im Sommerquartal um annualisiert 5,2 Prozent gewachsen. Dieser auf das Jahr hochgerechnete Wert würde nach europäischer Methode einem Quartalswachstum um etwa 1,3 Prozent entsprechen. Das kann als äußerst robustes Wirtschaftswachstum bezeichnet werden.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten hat sich in den vergangenen Wochen laut US-Notenbank etwas schwächer entwickelt. Unter dem Strich habe sich die Aktivität verlangsamt, heißt es in dem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book) der Zentralbank Federal Reserve. Vier Notenbankbezirke hätten von einem moderaten Wachstum berichtet, aus zwei Distrikten sei eine Stagnation gemeldet worden. Sechs Bezirke hätten von einer leicht rückläufigen Entwicklung gesprochen.

