Die Inflation in Deutschland ist im November 2021 auf 3,2 Prozent gesunken, den niedrigsten Stand seit Juni 2021. Dies stellt eine deutliche Verlangsamung des Preisauftriebs dar, der im August noch bei 6,1 Prozent lag. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Energiekosten sanken im Jahresvergleich um 4,5 Prozent, während die Preise für Nahrungsmittel um 5,5 Prozent stiegen. Diese Entspannung ist für Verbraucher und Wirtschaft wichtig, da steigende Preise die Kaufkraft und den privaten Konsum belasten. Laut Thomas Altmann von QC Partners liegt die Inflationsrate nach EU-Berechnung bei 2,3 Prozent, nahe am EZB-Ziel von zwei Prozent, was die Debatte um Zinssenkungen wieder anheizt. Prognosen von Volkswirten und Institutionen wie dem Sachverständigenrat und dem Ifo-Institut erwarten einen weiteren Rückgang der Inflation in den kommenden Monaten. Der DAX lag am Nachmittag über ein Prozent im Plus bei 16.163 Punkten.