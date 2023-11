Berliner Morgenpost Bitteres Ende / ein Kommentar von Dominik Bath zur Signa-Insolvenz

Berlin (ots) - Es kann nun alles wie ein Kartenhaus zusammenfallen, sollte die

Insolvenzanmeldung der Dachgesellschaft der Signa-Gruppe das Ende für den

österreichischen Immobilienkonzern bedeuten. Am Mittwoch hatte die Holding

angekündigt, ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu beantragen. Alle

vorherigen Rettungsversuche sind offenbar ins Leere gelaufen. Wohl auch, weil

das zig Beteiligungen und GmbHs umfassende Firmengeflecht, das Signa-Gründer

René Benko über die Jahre aufgebaut hatte, undurchsichtig ist. Die Zeit, um

darin aufzuräumen, hat offenbar nicht gereicht.



Benko wird mit der Insolvenz nicht nur sein Lebenswerk zerstören, sondern

möglicherweise auch betroffene Städte um Jahre zurückwerfen. Denn der

schillernde Investor war in den letzten Jahren sowohl in Berlin, als auch in

Hamburg, Düsseldorf oder Frankfurt am Main ein gerngesehener Gast. Den

Metropolen machte der Hauch von Zwielicht, der Benko stets umwehte, offenbar

wenig aus. Bereitwillig überließen sie ihm und seinem Konzern Filetstücke in den

Innenstadtlagen. Vielleicht war Benko nicht immer die beste Alternative, doch er

schaffte es, zu überzeugen und die Deals abzuschließen.