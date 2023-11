Unither Pharmaceuticals feiert 30 Jahre Innovation und Know-How

Paris (ots/PRNewswire) - Unither Pharmaceuticals, ein führendes

CDMO-Unternehmen, feiert sein 30-jähriges Bestehen. 1993 nahm Unither

Pharmaceuticals den Betrieb auf, indem es einen Pharmabetrieb mit 17

Mitarbeitern erwarb, der drei Darreichungsformen produzierte.. Heute ist das

Unternehmen mit einer Produktionskapazität von 5 Milliarden Dosierungen und

einer Präsenz auf vier Kontinenten weltweit führend bei der Herstellung von

sterilen Einzeldosen. Dieses Wachstum spiegelt sich auch im steigenden Umsatz

wider, der bis 2023 500 Millionen Euro erreichen soll.



https://www.multivu.com/players/uk/9229051-unither-pharmaceuticals-celebrates-30-years-innovation-expertise/Unither setzte die Blow-Fill-Seal-(BFS-)Technologie erstmals 1995 ein, umsterile Dosierungen von Kochsalzlösungen, Asthma-Medikamenten und Augentropfenherzustellen. Ab 1997 entwickelte das Unternehmen sein internationales Geschäft,zunächst durch den Export seiner Produkte, dann durch den Erwerb einer Fabrik inden Vereinigten Staaten im Jahr 2013. Mit der Übernahme von Barretos im Jahr2015 konnte sich Unither in Brasilien etablieren. Im Jahr 2020 wurde dann durcheine Übernahme in Nanjing, China, die globale Präsenz des Unternehmens weitergefestigt. Im Jahr 2022 hat Unither seine Aktivitäten mit dem Erwerb eines neuenStandorts für Augenheilkunde in São Paulo weiter ausgebaut. Diese internationaleEntwicklung soll die internationalen Produktionsstrategien seiner Kundenunterstützen, indem das Unternehmen näher an deren Zielmärkte heranrückt.Seit seiner Gründung steht Unither an der Spitze der Innovation und setzt sichkontinuierlich dafür ein, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. EricGoupil, Präsident von Unither Pharmaceuticals, erinnert an die Vision derUnternehmensgruppe: "Wir wollen als ein Unternehmen wahrgenommen werden, dassdie Gesundheitslösungen, die das Leben der Patienten verbessern undvereinfachen, so vielen Menschen wie möglich zugänglich macht." Wir entwickelnneue Ideen, und unsere Begeisterung und Energie ermöglichen es uns, sie zumNutzen unserer Kunden zu verwirklichen."Jean-François Hilaire, CEO bei Unither Pharmaceuticals, wirft einen Blick in dieZukunft: "Die Aufgabe von Unither besteht darin, Kunden bei ihremInnovationsanspruch und ihren Anstrengungen zu unterstützen, die Anforderungenihrer Märkte zu erfüllen. Mit Euroject®, dem jüngsten Durchbruch bei derKombination einer Einweg-Dosierung und einer Nadel zu einem gebrauchsfertigenInjektionssystem, unterstreicht Unither sein Engagement, das Leben von Ärztenund Patienten zu vereinfachen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zuhalten."