Händler zeigen laut FactSet-Daten ein erhöhtes Interesse an Optionen mit Ausübungspreisen weit über dem aktuellen Aktienkurs, was auf erwartete starke Kurssteigerungen hindeutet. Besonders beliebt sind Call-Optionen für GameStop-Aktien, die am 8. Dezember auslaufen und Ausübungspreise von 20, 22 und 22,50 US-Dollar haben. Um profitabel zu sein, müsste die GameStop-Aktie, die am Dienstag bei 13,49 US-Dollar schloss, um mindestens 40 Prozent steigen. Am Dienstag wurden über 20.000 Kontrakte der 20-US-Dollar-Call-Optionen gehandelt, was sie zur aktivsten Call-Option der GameStop-Aktien machte. Insgesamt waren an diesem Tag 140.000 GameStop-Call-Optionen im Umlauf, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem 20-Tage-Durchschnitt von 30.000. Experten sehen in diesen Entwicklungen weniger eine neue Meme-Aktienmanie, sondern eher einen Trend zu spekulativeren Anlagen. Dieser Trend wurde durch Aussagen von Fed-Gouverneur Chris Waller verstärkt, der Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte 2024 in Aussicht stellte. GameStop-Aktien erlebten am Dienstag einen zweistelligen prozentualen Anstieg, den größten Intraday-Sprung seit Ende Januar. Ein großer Anteil der GameStop-Aktien wird derzeit leerverkauft, was die Aktie für einen potenziellen Squeeze nach oben anfällig macht.