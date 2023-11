SI Group inspiriert zukünftige Wissenschaftler durch Veranstaltung mit Sheldon ISD

THE WOODLANDS, Texas, 29. November, 2023 /PRNewswire/ -- Die SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, begrüßte etwa 30 Studierende des MINT-Programms des Sheldon Independent School District in Houston, Texas, im Global Innovation Center des Unternehmens. Die Veranstaltung diente dazu, den Studierenden die Welt der Chemie und der Problemlösung durch wissenschaftliche Erkundung aus erster Hand zu vermitteln.

Der Besuch verdeutlichte das Engagement der SI Group zur Förderung der MINT-Bildung und zur Inspiration der nächsten Generation von Wissenschaftlern. Die Studierenden erlebten einen Tag voller interaktiver Sitzungen und praktischer Vorführungen, die den Einfluss der Chemie auf Anwendungen wie sicherere Dosenbeschichtungen, Asphalten-Dispersion in der Rohölproduktion und Leistungsverbesserung von Autoreifen hervorheben. Der Besuch umfasste eine Führung durch die hochmoderne Forschungseinrichtung der SI Group, einschließlich der Analyse- und Anwendungsentwicklungslabors.

Die einmalige Gelegenheit, mit dem Team erfahrener Wissenschaftler der SI Group zu interagieren, verschaffte den Studierenden wertvolle Einblicke in die verschiedenen Facetten der chemischen Industrie. Darüber hinaus nahmen die Wissenschaftler der SI Group an einer Diskussion mit den Studierenden über die Wahl einer MINT-Karriere und die Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Berufseinstieg teil.

„Der Besuch unserer MINT-Akademie bei der SI Group hat den Studierenden die Augen geöffnet. Sie konnten mit MINT-Fachleuten interagieren und die innovative Arbeit in den Labors sehen, in denen viele der Dinge hergestellt werden, die wir täglich benutzen", sagte Becky Zalesnik, Exekutivdirektor für innovative Programme bei Sheldon ISD. „Veranstaltungen wie diese helfen den Studierenden, lebensverändernde Berufsentscheidungen zu treffen. Die Partnerschaft zwischen unserer Schule und Industriepartnern wie der SI Group bietet viel mehr als nur eine Unterrichtsstunde, wir bauen gemeinsam die zukünftigen Arbeitskräfte auf."

„Wir sind begeistert, dass wir diese klugen jungen Köpfe von der Sheldon ISD als Teil unseres fortwährenden Engagements für die MINT-Bildung zu Gast hatten", sagte Narsi Devanathan, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei der SI Group. „Wir hoffen, dass wir durch die Begegnung mit ihnen in einem realen Umfeld ihre Leidenschaft für die Wissenschaft wecken und ihre Neugier auf die Möglichkeiten im Bereich der Chemie entfachen können."

Die SI Group freut sich darauf, die Zusammenarbeit mit lokalen Schulen und Bildungseinrichtungen fortzusetzen, um die MINT-Bildung zu fördern und die nächste Generation von Innovatoren zu entwickeln.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen, pharmazeutische Wirkstoffe und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Ölfeld- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die globalen Fertigungsstrategien der SI Group basieren auf 20 Produktionsstätten auf drei Kontinenten. Das Unternehmen beliefert Kunden in 80 Ländern und beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Im Jahr 2021 wurde der SI Group von EcoVadis der Gold Award für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung verliehen. Die SI Group zählt unter mehr als 50.000 Unternehmen weltweit zu den fünf Prozent an der Spitze. Die SI Group ist innovativ und treibt den Wandel voran, um Werte zu schaffen, mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnlichen Ergebnissen. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.

Medienkontakt: Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

joe@jgrandecommunications.com

