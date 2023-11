Die Kryptowährung Bitcoin befindet sich im Aufschwung, hauptsächlich getrieben durch die Aussicht auf die Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs in den USA. Nachdem der Bitcoin-Kurs lange Zeit um die 30.000 US-Dollar lag, überschritt er am Freitag die 38.000 US-Dollar-Marke. Rob Ginsberg von Wolfe Research prognostiziert, dass der nächste Halt bei 40.000 US-Dollar liegen könnte. Ginsberg zufolge könnte die wachsende Begeisterung für ETFs und der kontinuierliche Geldfluss in diesen Bereich dem Bitcoin weiteren Auftrieb geben. Ein kurzfristiger Preisrückgang könnte eine weitere Kaufgelegenheit darstellen, bevor der Preis weiter steigt. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin 130 Prozent an Wert gewonnen. Auch Ethereum hat kürzlich die 2.000-US-Dollar-Marke überschritten. Ginsberg sieht Ether an der Schwelle eines Ausbruchs und erwartet eine weitere Kaufgelegenheit, bevor der Preis weiter steigt.