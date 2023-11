GM plant, ab 2024 seine vierteljährliche Dividende um drei Cent auf zwölf Cent pro Aktie zu erhöhen. Zudem wird das Unternehmen einen vorgezogenen Aktienrückkauf durchführen, bei dem es zehn Milliarden US-Dollar an ausführende Banken zahlt und sofort Stammaktien im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar erhält. Die genaue Anzahl der zurückgekauften Aktien hängt von der Endabrechnung und den täglichen volumengewichteten Durchschnittskursen der GM-Stammaktien während der Laufzeit des Programms ab, das im vierten Quartal 2024 endet. GM erhöht auch seine Gewinnprognose für 2023, obwohl sie leicht unter der vor dem Streik der United Auto Workers liegt. Das Unternehmen versucht, neue Anreize für Investoren zu schaffen und gleichzeitig zu beweisen, dass es große Mengen an Bargeld generieren und in Technologie investieren kann. Nach der Ankündigung stieg die GM-Aktie um mehr als zehn Prozent auf über 32 US-Dollar.