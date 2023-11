ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Tochter der insolventen Signa-Gruppe, die Signa Retail Selection AG, hat beschlossen, bei Gericht eine Nachlassstundung zu beantragen. Die Geschäfte sollen geordnet abgewickelt werden, wie die Firma am Mittwochabend in Zürich mitteilte. Ihr ist auch die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof unterstellt, die damit zum Verkauf stehen dürfte.

Signa Retail will Geschäfte abwickeln - auch Galeria Karstadt Kaufhof

