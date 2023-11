CHENGDU, China, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Vom 19. bis zum 20. September fand in Chengdu ein Treffen hochkarätiger Gäste statt, das eine Reihe spannender Veranstaltungen mit einer strengen und professionellen Preisbewertung umfasste. Die ersten Golden Panda Awards, die erfolgreich in Chengdu abgehalten wurden, präsentierten der Welt eine grandiose internationale Kommunikationsveranstaltung, die sowohl mit globalen Standards als auch unverwechselbaren chinesischen Besonderheiten glänzte, welche durch den Zauber Sichuans bereichert wurden. Von Chengdu aus verbreitet sich der Golden Panda in die ganze Welt, während die Welt in die Heimatstadt des Pandas strömt.

Die Golden Panda Awards werden sich auch weiterhin für Inklusivität und Offenheit einsetzen und wesentliche spirituelle Ressourcen und kulturelle Unterstützung für den Aufbau eines gemeinsamen menschlichen Schicksals bieten. Gemeinsam schätzen wir die Schönheit verschiedener Kulturen und wirken am Austausch und gegenseitigen Lernen von Lebensarten mit. Wir sehen uns 2025 wieder!

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-ersten-golden-panda-awards-fanden-einen-erfolgreichen-abschluss-wir-sehen-uns-2025-wieder-302001485.html