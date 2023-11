Stifterverband mit 'Masterplan' gegen Lehrkräftemangel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Lehrkräftemangel im Land könnte nach Ansicht des Stifterverbands durch Reformen des Lehramtsstudiums und der Aus- und Weiterbildung abgemildert werden. Der Verband hat dafür Vorschläge entwickelt, die er am Donnerstag veröffentlichte. In dem "Masterplan" zur Lehrkräftebildung werden insgesamt 75 Maßnahmen vorgeschlagen.

So sollten die Bundesländer mindestens so viele Studienplätze für Lehramtsstudenten vorhalten, dass der prognostizierte Lehrkräftebedarf mit den Absolventen gedeckt werden könnte. Stipendien könnten junge Menschen für ein Lehramtsstudium begeistern. Hochschullehrer, die angehende Lehrkräfte ausbilden, sollten dem Plan zufolge regelmäßig auch an Schulen unterrichten, so wie Mediziner, die Nachwuchs an der Uni ausbilden, ebenfalls praktisch tätig sind.