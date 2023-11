Dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA und in der Eurozone hätte sich der Dax tags zuvor aus seiner Lethargie befreit und deutlich von der Marke von 16 000 Punkten abgesetzt. Nun ist er dabei, im Chart eine kleine Kurslücke bei 16 240 Punkten zu schließen, die er Anfang August aufgerissen hatte. Dann wäre der Weg frei zum Rekordhoch vom Juli bei 16 528 Punkten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer