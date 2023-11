FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0976 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

Die Anleger am Devisenmarkt warten auf Daten zur Preisentwicklung, die im Lauf des Tages auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag werden die Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet. Am Markt wird mit einem Rückgang der Teuerung im gemeinsamen Währungsraum gerechnet. Zuletzt hatte ein unerwartet deutlicher Rückgang der Inflation in Deutschland und Spanien darauf hingedeutet, dass sich die Teuerung auch in der Eurozone stärker als erwartet abschwächen könnte.

Am Nachmittag stehen zudem Daten zur Preisentwicklung in den USA auf dem Programm, die von der US-Notenbank Fed stark beachtet werden. In den vergangenen Tagen konnte der Euro von einer Dollar-Schwäche profitieren. Hintergrund ist die wachsende Spekulation auf eine Zinssenkung der Fed im kommenden Jahr, was die US-Währung unter Druck gesetzt hatte./jkr/jha/

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1,097USD gehandelt.