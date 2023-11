Charlie Munger, enger Vertrauter von Warren Buffett, stirbt im Alter von 99 Jahren - Ein unersetzlicher Verlust für die Investmentwelt

Charlie Munger, der enge Vertraute und langjährige Weggefährte von Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Munger verstarb am Dienstag in einem Krankenhaus in Kalifornien, wie seine Familie mitteilte. Als unersetzliche Hälfte des Duos, das Berkshire Hathaway in ein Milliardenimperium verwandelte, hinterlässt Munger ein einmaliges Erbe. Warren Buffett betonte in einem Statement von Berkshire Hathaway, dass das Unternehmen ohne Mungers Inspiration, Weisheit und Mitwirkung nicht zu seinem heutigen Status gelangen hätte können.

Die Partnerschaft zwischen Buffett und Munger gilt als eine der erfolgreichsten in der Wirtschaftsgeschichte. Bereits in der Großen Depression hatte Munger für den Großvater von Buffett gearbeitet und verdiente damals 20 Cent pro Stunde. Diese bescheidene Anfangsphase prägte den Beginn einer bemerkenswerten Karriere. Die offizielle Zusammenarbeit begann 1975 bei Berkshire, wobei Munger 1978 zum Vizevorsitzenden ernannt wurde.