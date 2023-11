General Motors plant größten Aktienrückkaufplan in der Unternehmensgeschichte und erhöht Dividende um 33 Prozent

Der US-Autoriese General Motors (GM) plant, seine Dividende um 33 Prozent zu erhöhen und Aktien im Wert von zehn Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Dies ist der größte Aktienrückkaufplan in der Geschichte des Unternehmens. Die vierteljährliche Dividende soll ab 2024 um drei Cent pro Aktie auf zwölf Cent angehoben werden. Im Rahmen des Aktienrückkaufplans wird GM zehn Milliarden US-Dollar an eine Gruppe von Banken zahlen und im Gegenzug Stammaktien im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar erhalten. Vor dem Rückkauf hatte das Unternehmen rund 1,37 Milliarden Stammaktien im Umlauf. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien richtet sich nach der Endabrechnung und den täglichen volumengewichteten Durchschnittskursen der GM-Stammaktien während des Programms, das im vierten Quartal 2024 endet. Das Rückkaufprogramm wird von der Bank of America, Goldman Sachs, Barclays und Citigroup durchgeführt. GM wird über eine Restkapazität von 1,4 Milliarden US-Dollar für weitere Rückkäufe verfügen.

Zusätzlich erhöht GM seine Gewinnprognose für 2023 auf ein Niveau, das leicht unter dem liegt, das vor dem sechswöchigen Streik der United Auto Workers angegeben wurde. Der Nettogewinn wird nun zwischen 9,1 und 9,7 Milliarden US-Dollar liegen, verglichen mit der vorherigen Spanne von 9,3 bis 10,7 Milliarden US-Dollar.