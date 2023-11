Tesla Cybertruck-Lieferspektakel in Austin: Neue Modelle und Absatzprognosen enthüllt - Wall Street erwartet Rekordzahlen!

Tesla veranstaltet am 30. November in Austin, Texas, sein Cybertruck-Lieferspektakel. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Laut Tesla-Chef Elon Musk werde das Unternehmen bis mindestens 2025 keine 250.000 Cybertrucks pro Jahr herstellen. Ein neues, cooles Modell, das den Absatz anderer, älterer Modelle ankurbelt, ist der so genannte Marken-Halo-Effekt. Wie Barron's berichtet, hat Tesla den Halo-Effekt schon einmal erlebt, als das Model Y die Verkäufe des Tesla Model 3 angekurbelt hat. Die Wall Street geht davon aus, dass Tesla im vierten Quartal 2023 rund 476.000 Einheiten und im ersten Quartal 2024 rund 487.000 Einheiten ausliefern werde. Jefferies-Analyst Phillipe Houchois hat kürzlich unter Berufung auf reduzierte Gewinn- und Free-Cashflow-Schätzungen das Kursziel der Tesla-Aktie auf 210 US-Dollar gesenkt. Der Cybertruck wurde im November 2019 vorgestellt, als die Aktie etwa 23 US-Dollar kostete. Nach der Präsentation des Cybertrucks fiel die Aktie um 6,1 Prozent, weil Anleger vor allem das Design des Trucks verdauen mussten. Der Elektroautobauer Tesla hat Klage gegen das schwedische Logistikunternehmen Postnord eingereicht, weil dessen Mitarbeiter dem Autokonzern keine Nummernschilder mehr zustellen. Das zuständige Amtsgericht Solna teilte am Dienstag mit, dass das Postunternehmen nun drei Tage Zeit habe, Stellung zu nehmen. Erst danach könne die Klage geprüft werden. Hintergrund für die Auseinandersetzung ist ein seit Wochen andauernder Streik in den schwedischen Tesla-Werkstätten. Die Gewerkschaft IF Metall fordert von Tesla einen Tarifvertrag für ihre Mitglieder, was der US-Autobauer ablehnt. Deshalb streiken seit Ende Oktober die Mitarbeiter in den schwedischen Tesla-Werkstätten. Der Autohersteller hatte am Montag auch eine Klage gegen die schwedische Transportbehörde eingereicht, weil sie laut Tesla ihrer Aufgabe nicht nachkomme, Nummernschilder bereitzustellen. Das zuständige Amtsgericht in Norrköping entschied am Montag, dass die Behörde zur Herausgabe der Nummernschilder verpflichtet sei. Die Zulassungsbehörde versucht derzeit, dafür eine Lösung zu finden. Da hier die Fangirls immer von überlegener Software bei Tesla schwurbeln....hier mal eine Meinung eines Teslabesitzers zum berüchtigten Regensensor....und er bezieht sich auch genialer Weise auf autonomes Fahren und die Teslaaktie!!!! Zitat: "Eins steht jedoch fest: Es ist eine besch… Schande! Vom autonomen Fahren schwurbeln, wenn man nicht mal in der Lage ist Regen zuverlässig zu erkennen. Ich bin zuversichtlich, top! Viel Glück all den Aktionären. Soll sich später keiner beschweren, dass es nicht genug Warnungen gab." Endlich spricht man im Tesla Fanboy Forum Klartext. Tesla und der Marsimperator an deren Spitze sind Schwurbler. Es läuft (mit der Wahrheitsfindung) bei Tesla. Das schlimme ist, dass Analysten sich selbst Phantasien hingeben. Heute hat wohl irgendeiner gesagt, dass er enorme Absätze für Tesla im Dezember erwartet, weil die Leute jetzt den Cybertruck im Showroom sehen wollen und dann animiert werden andere Modelle zu kaufen, wenn sie schon mal da sind.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 244,1EUR gehandelt.