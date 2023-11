Bayer in der Krise: Insiderberichte über mögliche Aufspaltung des Konzerns sorgen für weiteren Druck auf die Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Einstellung der Oceanic-AF-Studie zum Blutverdünner Asundexian aufgrund mangelnder Wirksamkeit habe dem Unternehmen eine Säule seiner künftigen Erträge genommen, so ein Analyst. Angesichts der Schuldenlast, drohender Patentlücken und eines schwächeren Agrarzyklus sei eine deutliche Dividendenkürzung wahrscheinlich. Es wird erwartet, dass Bayer eine Aufspaltung des Konzerns anstreben wird.

Die Union fordert weitere Einsatzmöglichkeiten für den Unkrautvernichter Glyphosat in der deutschen Landwirtschaft. Nach der Zulassungsverlängerung auf EU-Ebene für zehn Jahre solle die Bundesregierung den Wirkstoff auch in Deutschland für denselben Zeitraum weiterhin zulassen, heißt es in einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Der agrarpolitische Sprecher Albert Stegemann betonte, dass einseitige nationale Verbote unwissenschaftlich seien und zu einer Benachteiligung der deutschen Landwirte führen würden. Die EU-Kommission hatte die Zulassung von Glyphosat verlängert und neue Auflagen angekündigt. Bundesagrarminister Cem Özdemir hatte mögliche nationale Schritte nicht ausgeschlossen.

Die EU-Kommission hat die Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU erneuert. Die Behörde betonte, dass dies auf Grundlage wissenschaftlicher Analysen geschehen sei und es neue Auflagen und Einschränkungen für den Einsatz des Pestizids geben werde. Die Zulassung wäre ohne Erneuerung Mitte Dezember ausgelaufen, nun läuft sie bis Dezember 2033. Die Entscheidung wurde getroffen, da es zuvor keine ausreichende Mehrheit unter den EU-Staaten für oder gegen einen weiteren Einsatz des Mittels gab. Streit gibt es unter anderem darüber, ob Glyphosat krebserregend sein könnte und welche Gefahren für die Umwelt bestehen.

Es wird berichtet, dass viele Investoren unter 40 Jahren ausgestiegen sind und möglicherweise wieder einsteigen wollen. Auch Shorts müssen noch ihre Positionen schließen. Daher wird erwartet, dass der Kurs von Bayer in Richtung 40 Euro gehen wird. Einige Anleger äußern jedoch Bedenken und kritisieren das Management von Bayer für die Übernahme von Monsanto und die damit verbundenen Strafen. Sie fordern eine geordnete Abwicklung des Unternehmens.

