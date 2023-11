Philips Beatmungsgeräte in Gefahr: FDA warnt vor Überhitzungsrisiken - Aktienkurs stürzt ab

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 18,83EUR gehandelt.

Insgesamt zeigt sich, dass Philips erneut mit Problemen bei seinen Beatmungsgeräten konfrontiert ist. Die Überhitzungsrisiken stellen eine neue Herausforderung dar, die nicht mit den früheren Schaumstoffproblemen zusammenhängen. Das Unternehmen steht in Kontakt mit der FDA und betont, dass die Geräte unter Einhaltung der Sicherheitsanweisungen weiterhin verwendet werden können. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs sind jedoch negativ, und es besteht die Möglichkeit, dass Philips erneut wegen Qualitäts- und Sicherheitsmängeln kritisiert wird.

Experten befürchten, dass der Konzern aufgrund der jüngsten Warnung erneut wegen Qualitäts- und Sicherheitsmängeln in die Kritik geraten könnte, selbst wenn nur bestimmte Chargen oder Komponenten betroffen sind. Bisher hat die FDA jedoch noch keinen Rückruf angeordnet.

Die FDA teilte zudem mit, dass die Hitzeprobleme nicht mit den Schaumstoffproblemen aus der Vergangenheit zusammenhängen. Bei fehlerhaften Geräten konnte der Schaumstoff in Partikel zerfallen und eingeatmet werden. Dies führte zu einem groß angelegten Rückruf und einer Vergleichszahlung von mindestens 479 Millionen US-Dollar an betroffene Kläger.

Philips erklärte, dass das Unternehmen in Kontakt mit der FDA stehe und dass die betroffenen Geräte unter Einhaltung der Sicherheitsanweisungen weiterhin verwendet werden könnten. Die Geräte werden zur Beatmung von Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt, bei der die Atmung während des Schlafs stark beeinträchtigt oder komplett aussetzt.

Der niederländische Medizintechnikhersteller Philips steht erneut in Konflikt mit der US-Aufsichtsbehörde FDA (Food and Drug Administration) aufgrund von Problemen mit seinen Beatmungsgeräten. Dieses Mal geht es jedoch nicht um den kritisierten Schaumstoff, sondern um Überhitzungsrisiken. Die FDA gab bekannt, dass sie über Probleme wie Feuer, Rauch, Verbrennungen und andere Anzeichen einer Überhitzung von Dreamstation-2-Geräten informiert wurde. Seit August ist die Anzahl solcher Vorfälle rapide angestiegen, mit über 270 Berichten allein zwischen August und Mitte November. Im Vergleich dazu gab es seit der Markteinführung im Jahr 2020 bis August weniger als 30 Meldungen.

Philips Beatmungsgeräte in Gefahr: FDA warnt vor Überhitzungsrisiken - Aktienkurs stürzt ab

