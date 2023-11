Schwaches Marktumfeld belastet Aroundtown: Verluste von 1,4 Mrd. Euro und hohe Abwertung des Immobilienportfolios

Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown verzeichnet auch nach neun Monaten weiterhin hohe Verluste aufgrund des schwachen Marktumfelds. Durch die Abwertung des Immobilienportfolios belief sich der Nettoverlust auf knapp 1,4 Milliarden Euro, im Vergleich zu einem Gewinn von rund 578 Millionen Euro im Vorjahr. Der Großteil des Verlusts wurde bereits in der ersten Jahreshälfte verbucht. Aroundtown kämpft wie viele Konkurrenten mit den hohen Zinsen und versucht dem entgegenzuwirken, indem das Unternehmen Immobilien verkauft. Insgesamt wurden bisher in diesem Jahr Verkäufe im Wert von rund 710 Millionen Euro getätigt. Aufgrund dieser Verkäufe sind die Nettomieteinnahmen um zwei Prozent auf 885 Millionen Euro gesunken. Die operative Ergebniskennziffer FFO I (Funds from Operations), die in der Immobilienbranche wichtig ist, sank auf gut 255 Millionen Euro im Vergleich zu 275 Millionen Euro im Vorjahr. Der Vorstand hatte zur Halbjahresbilanz seine Prognose für das operative Ergebnis auf 310 bis 340 Millionen Euro angehoben, dieses Ziel wurde nun bestätigt. Die Privatbank Berenberg hat ihre Einstufung für Aroundtown nach Bekanntgabe der Zahlen für die ersten neun Monate auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 2,50 Euro festgelegt. Die Konditionen für neue Bankkredite seien attraktiv und die Finanzlage des Unternehmens sei im Vergleich zum Juni stabil geblieben. Trotz der anhaltenden Verluste hat Aroundtown einen robusten Liquiditätssaldo von 2,8 Milliarden Euro erreicht, der 20 Prozent der Gesamtverschuldung abdeckt. Das Unternehmen hat in diesem Jahr Verkäufe in Höhe von rund 710 Millionen Euro getätigt und neue Bankschulden in Höhe von rund 1 Milliarde Euro aufgenommen. Aroundtown hat außerdem sein gesamtes niederländisches Büroportfolio grün zertifiziert. Trotz des leichten Rückgangs der Nettomieteinnahmen bleibt das Wachstum des Unternehmens positiv.

