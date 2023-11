Siltronic-Aktien steigen nach Kaufempfehlung auf Jahreshoch - Analysten sehen Trendwende und profitables Wachstum bis 2028

Die Privatbank Berenberg hat Siltronic von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 107 Euro angehoben. Nach sechs Quartalen mit verlangsamtem Wachstum und einem Jahr 2023, das von geringerer Profitabilität geprägt war, erwartet Analyst Gustav Froberg eine Wende für den Wafer-Hersteller. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik ihren Tiefpunkt erreicht hat und der Abbau von Lagerbeständen in der gesamten Wertschöpfungskette im Gange ist. Froberg erwartet, dass die Dynamik im operativen Geschäft zu einer höheren Bewertung der Aktien führen wird.

Die Aktien von Siltronic sind nach einer Kaufempfehlung am Mittwochmorgen auf das höchste Niveau seit Sommer vergangenen Jahres gestiegen. Die Papiere des Waferherstellers kosteten 92,25 Euro, was einem Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Am Dienstag hatten sie die 50-Tage-Linie knapp verteidigt. Der Berenberg-Analyst Gustav Froberg sieht Potenzial für eine Trendwende und hält eine Erholung der Margen aufgrund robuster Preise für möglich. Gleichzeitig erwartet er, dass die Investitionen ihren Höhepunkt erreichen und die Barmittelzuflüsse wieder steigen werden. Froberg fasst zusammen, dass es bei Siltronic Wachstum zu einem vernünftigen Preis gibt.

Siltronic hat einen profitablen Wachstumsplan bis 2028 definiert. Der Konzernumsatz soll auf über 2,2 Milliarden Euro steigen und die EBITDA-Marge auf einen hohen 30-Prozent-Wert. Das Unternehmen erwartet ein Wachstum der Wafernachfrage von durchschnittlich vier bis fünf Prozent pro Jahr und eine positive Entwicklung in allen Segmenten. Die zunehmende Relevanz von Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Elektromobilität wird die Nachfrage nach Halbleitern und Wafern steigern. Siltronic plant Investitionen von rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2023 und will die erwirtschafteten Cashflows in zukünftiges organisches Wachstum, die Sicherung der Technologieposition und die Verbesserung der Bilanzqualität investieren.

Die SILTRONIC AG Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 90,83EUR gehandelt.