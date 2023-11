NurExone Biologic erweitert Therapieportfolio für Rückenmarksverletzungen mit neuen RNA-Sequenzen, die Heilung und Regeneration fördern

TORONTO und HAIFA, Israel, 29. November 2023 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FSE: J90) (NRX.V) (ISIN: CA67059R1091) (das "Unternehmen" oder "NurExone") hat kürzlich Labortests seiner beiden zweiten proprietären Sequenzen vorgestellt, die einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung von Rückenmarksverletzungen darstellen. Das biopharmazeutische Unternehmen nutzt seine biologisch gesteuerte Exosomen-Therapieplattform ExoTherapy, um sein Produktportfolio für die Behandlung von Rückenmarksverletzungen und die Regeneration von Neuronen in anderen ZNS-Indikationen zu erweitern.

In der jüngsten Entwicklung hat NurExone zwei selektive kleine hemmende RNA-Sequenzen (siRNA) entwickelt, die auf Proteine innerhalb des Peri-Neural Network (PNN)-Komplexes abzielen und diese hemmen (Abb. 1A). Die bahnbrechenden Sequenzen, die in einer Patentanmeldung des Unternehmens detailliert beschrieben sind, basieren auf einer wissenschaftlich validierten Strategie für eine verbesserte neuronale Regeneration durch Hemmung des PNN-Komplexes. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass sein innovativer Ansatz, bei dem die ExoTherapy-Plattform des Unternehmens zur Verabreichung dieser RNA-Sequenzen eingesetzt wird, die Grenzen bisheriger Methoden überwinden wird. Dies stellt ein Potenzial für zwei neue Produkte im Portfolio des Unternehmens dar. Das Versprechen der neuen Sequenzen des Unternehmens wird in den Abbildungen 1B-1C deutlich, wo PNN nach der Behandlung deutlich reduziert ist.

ExoPTEN, das erste in der Entwicklung befindliche Produkt des Unternehmens, nutzt einen anderen Wirkmechanismus, verfügt aber über dasselbe Exosomen-basierte Wirkstoffabgabesystem. ExoPTEN wurde bereits in Rattenmodellen getestet und zeigte regenerative Eigenschaften und die Wiederherstellung der motorischen Funktion.

Dr. Nisim Perets, Erfinder des neuen Ansatzes, kommentiert: "Die Hemmung der Proteine, die für den Aufbau des PNN-Gerüsts verantwortlich sind, könnte das neuroregenerative Potenzial wiederherstellen, mit dem der Mensch geboren wird. Dies könnte die Behandlung von Rückenmarksverletzungen grundlegend verändern."

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, fügt hinzu: "Unsere wissenschaftlichen Fortschritte und Entwicklungen mit der ExoTherapy-Plattform schreiten schnell voran, und die Vielfalt der Moleküle in unserem Arsenal wird unsere Möglichkeiten zur Behandlung neurologischer Erkrankungen erweitern."