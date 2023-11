BASF in Studie schlecht positioniert: Hohe Kosten in Europa beeinträchtigen Ertragskraft

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BASF in einer aktuellen Studie als relativ schlecht positioniert im Vergleich zur Branche eingestuft. Die hohen Kosten in Europa stellen den Chemiekonzern vor Herausforderungen und werden voraussichtlich kurz- und mittelfristig die Ertragskraft beeinträchtigen. Aufgrund dieser Einschätzung hat Morgan Stanley das Anlageurteil von "Equal-weight" auf "Underweight" gesenkt. Das Kursziel wurde ebenfalls von 43 auf 39 Euro reduziert, was etwa zehn Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt.

Analyst Charles Webb betont, dass die Anleger die strukturelle Entwicklung der Kostensituation bei BASF im globalen Kontext nicht angemessen berücksichtigen. Er zweifelt daher an dem Ausmaß, dem Tempo und dem Zeitpunkt einer Geschäftserholung, die bereits in den Konsenserwartungen eingepreist sei. Webb sieht höhere Öl-, Gas- und Strompreise sowie ein strengeres regulatorisches Umfeld als Gründe dafür, dass Europa mittlerweile an der Spitze der globalen Kostenkurve steht. Dies stellt für einen großen integrierten Hersteller wie BASF eine starke Herausforderung dar, insbesondere in Zeiten einer niedrigen Kapazitätsauslastung aufgrund einer vorerst eher niedrigen Nachfrage in den wichtigen Endmärkten Automobil und Landwirtschaft.