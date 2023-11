SFC Energy Aktien steigen um 11% nach Bekanntgabe neuer Mittelfristziele - Umsatzziel über Markterwartungen

Die Aktien von SFC Energy sind nach der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele am Montagmorgen stark gestiegen. Der Brennstoffzellen-Anbieter plant bis 2028 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf 400 bis 500 Millionen Euro. Dieses Ziel liegt über den Markterwartungen und wurde von den Anlegern positiv aufgenommen. Die Aktien stiegen bis zum Mittag um elf Prozent.

SFC Energy hat gute Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt und die Jahresprognose erneut nach oben angepasst. Der Umsatz stieg um 38 Prozent auf 88,03 Millionen Euro und der Auftragseingang erhöhte sich auf 89,68 Millionen Euro. Der Nettogewinn legte um 23,8 Prozent auf 6,50 Millionen Euro zu. Besonders stark war das Wachstum in Asien und Nordamerika.

Das Unternehmen hat seine Mittelfristziele bis 2028 bekannt gegeben. Es strebt ein organisches Wachstum von rund 30 Prozent pro Jahr an, um einen Konzernumsatz von 400 bis 500 Millionen Euro zu erreichen. Zudem wird eine bereinigte EBITDA-Marge von über 15 Prozent angestrebt. SFC Energy plant eine starke regionale Expansion nach Asien und den USA sowie den Ausbau der Technologieführerschaft. Auch mögliche Akquisitionen von Unternehmen in Wachstumsmärkten werden in Betracht gezogen.

Die Aktie von SFC Energy wurde positiv an der Börse aufgenommen und liegt aktuell rund drei Prozent im Plus. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren schnelleres Wachstum als erwartet gezeigt und ist gut positioniert, um von dem weltweiten Trend zur Abkehr von fossilen Energieträgern zu profitieren. Die Mittelfristziele des Unternehmens werden von Analysten und Investoren positiv bewertet.

Die SFC Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 20,38EUR gehandelt.