Schaeffler und Vitesco vereinigen sich zu führender Motion Technology Company mit 25 Mrd. Euro Umsatz und 120.000 Mitarbeitern

Die Schaeffler AG und die Vitesco Technologies Group AG haben ein Business Combination Agreement unterzeichnet, um eine führende Motion Technology Company zu schaffen. Das kombinierte Unternehmen wird in vier fokussierten Sparten tätig sein und ein lückenloses Produktportfolio im Bereich der Elektrifizierung anbieten. Der Jahresumsatz des kombinierten Unternehmens wird voraussichtlich rund 25 Milliarden Euro betragen und mehr als 120.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Verschmelzung soll erhebliches Synergiepotenzial bieten und zu einem erwarteten jährlichen EBIT-Effekt von 600 Millionen Euro führen. Schaeffler hat außerdem beschlossen, den Angebotspreis für das laufende Erwerbsangebot an die Aktionäre von Vitesco auf 94 Euro pro Aktie zu erhöhen. Die Annahmefrist für das Erwerbsangebot endet am 15. Dezember 2023. Nach dem Vollzug des Erwerbsangebots soll die Verschmelzung der beiden Unternehmen erfolgen. Das kombinierte Unternehmen wird den Namen Schaeffler AG tragen und seinen Sitz in Herzogenaurach haben. Die Integration der beiden Unternehmen wird von einem paritätisch besetzten Integrationskomitee gesteuert. Schaeffler und Vitesco haben außerdem vereinbart, dass die Zukunftsvereinbarung mit der IG Metall auch im kombinierten Unternehmen weiterhin gültig sein soll. Die Gesamttransaktion soll voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Die Schaeffler Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 5,14EUR gehandelt.