Goldpreis erreicht höchsten Stand seit einem halben Jahr - Sport Alliance erhält 100 Millionen US-Dollar Investment

Die Sport Alliance, ein Softwareunternehmen der Fitnessbranche aus Hamburg, hat ein weiteres Investment in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von der Equity-Growth-Firma PSG Equity erhalten. Bereits im Jahr 2021 hatte PSG das Unternehmen mit 65 Millionen US-Dollar unterstützt. Die Sport Alliance bietet cloudbasierte und digitale Softwarelösungen für die Sport- und Fitnessbranche an und zählt mehr als 8.000 Kunden. Mit ihrem Produktportfolio ermöglicht sie die effiziente Verwaltung von Fitnessstudios und einen einfachen, digitalen Zugang zu Sport und Bewegung für Mitglieder. Das Unternehmen plant, seine Erfolgsgeschichte international fortzusetzen.

Der Goldpreis ist am Montag über 2000 US-Dollar gestiegen und hat den höchsten Stand seit einem halben Jahr erreicht. An der Börse in London wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) bei 2018 US-Dollar gehandelt, was den höchsten Preis seit Mai 2020 darstellt. Marktbeobachter erklären den Anstieg des Goldpreises mit der Sorge über die weitere konjunkturelle Entwicklung, insbesondere in der deutschen Wirtschaft. Zudem sorgen fallende Renditen für Staatsanleihen für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren und eine verstärkte Nachfrage nach Gold.

