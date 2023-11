Adler Group reduziert erfolgreich Verschuldung um 270 Mio. EUR - Prognose für Nettomieterträge bestätigt

Die Adler Group S.A. hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 ihre Verschuldung erfolgreich reduziert. Trotz eines schwierigen Marktumfelds konnten Portfolio-Verkäufe realisiert werden, die zu Brutto-Erlösen von rund 530 Mio. EUR führten. Dadurch konnten Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 270 Mio. EUR zurückgeführt werden. Die Nettomieterträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 160 Mio. EUR, während das flächenbereinigte Mietwachstum bei 2,4 % lag und die Leerstandsquote auf 1,6 % sank. Die Prognose für die Nettomieterträge im Geschäftsjahr 2023 wurde bestätigt und soll zwischen 207 und 219 Mio. EUR liegen.

Allerdings belasteten steigende Zinskosten und hohe Einmalaufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen das Ergebnis und die wesentlichen Kennzahlen der Adler Group. Im dritten Quartal wurden keine Neubewertungen der Investment Properties durchgeführt, jedoch führten die veränderten Marktbedingungen zu hohen Wertberichtigungen auf den Immobilienbestand. Insgesamt ergab sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Verlust aus operativer Tätigkeit in Höhe von 971 Mio. EUR.