Volkswagen plant Personal-Einschnitte: Altersteilzeit und Ruhestandsregelungen sollen maximal genutzt werden!

Europas größter Autobauer Volkswagen bereitet seine Belegschaft auf Einschnitte auch beim Personal vor. Markenchef Thomas Schäfer bezeichnete die Situation als sehr kritisch und betonte, dass spürbare Einschnitte unvermeidlich seien. Personalvorstand Gunnar Kilian kündigte an, dass Altersteilzeit und Ruhestandsregelungen in den kommenden Jahren maximal genutzt werden sollen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Einsparungen beim Personal notwendig seien, um ein zukunftsfester Arbeitgeber zu bleiben. Konzernchef Oliver Blume kündigte an, dass das geplante Sparprogramm auch eine Reduzierung des Personals beinhalten werde, die jedoch sozialverträglich erfolgen solle. VW plant ein milliardenschweres Effizienzprogramm für die Kernmarke Volkswagen, das bis 2026 zehn Milliarden Euro an Einsparungen bringen und die Umsatzrendite der Marke erhöhen soll. Die Ausgestaltung des Programms wird derzeit mit dem Betriebsrat verhandelt.

Die IG-Metall-Chefin Christiane Benner kritisierte die deutschen Autobauer dafür, dass sie aus ihrer Sicht zu spät günstige Fahrzeuge anbieten. Sie betonte, dass die Lohnkosten in Deutschland nicht das Hauptproblem seien und dass deutsche Autobauer immer noch hohe Renditen erwirtschaften. Benner forderte, dass die Autobauer an anderen Stellen intern Kosten senken sollten, anstatt an der Lohnschraube zu drehen. Sie betonte, dass Volkswagen ein Leuchtturm der Mitbestimmung sei, aber dennoch seine Hausaufgaben machen müsse und günstige Elektroautos anbieten sollte.

Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel gesenkt. Der Analyst Jose Asumendi begründete dies damit, dass die Internationalisierung des Automobilmarktes auch im kommenden Jahr weitergehen werde. Neue Anbieter aus China und Nordamerika gewinnen Marktanteile und wirbeln den Markt durcheinander, was zu Marktanteilsverlusten bei etablierten Herstellern wie Volkswagen führt.

In den Kommentaren zu dem Artikel äußerten sich Leser skeptisch über die Ergebnisse des Gipfels zur Senkung der CO2-Emissionen. Ein Leser argumentierte, dass die geplante Lebensdauer eines Autos von 26 Jahren zu kurz sei, angesichts der Ressourcen, die für die Herstellung eines Autos aufgewendet werden. Ein anderer Leser wies darauf hin, dass in einigen Ländern die Spritpreise sehr niedrig seien und Verbrennungsmotoren noch lange Zeit verwendet werden könnten.

