Bundesanleihen auf Höhenflug: Ölpreisrückgang und trübe Aktienmärkte beflügeln sichere Wertpapiere

Deutsche Bundesanleihen haben am Montag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,75 Prozent auf 131,35 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,55 Prozent fiel. Diese Entwicklung wurde zum einen durch den Rückgang der Ölpreise begünstigt, der zu sinkenden Kapitalmarktzinsen führte. Zum anderen wurden sichere Wertpapiere wie Bundesanleihen durch die trübe Stimmung an den Aktienbörsen angetrieben. Zusätzlich kündigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde an, dass sich der geldpolitische Rat in naher Zukunft mit dem Corona-Anleiheprogramm PEPP befassen werde. Am Mittag stiegen die Bundesanleihen weiter an, wobei der Euro-Bund-Future um 0,30 Prozent auf 130,76 Punkte zulegte und die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,60 Prozent fiel. Auch hier wurde der Anstieg durch den Rückgang der Ölpreise begünstigt, während fundamentale Einflüsse durch neue Konjunkturdaten am Vormittag nur geringfügig waren. Am Nachmittag wurde der Handel von einem Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament beeinflusst. Am Mittwoch setzte sich der Anstieg der Bundesanleihen fort, wobei der Euro-Bund-Future um 0,38 Prozent auf 132,42 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,42 Prozent fiel. Dies war der niedrigste Stand seit Anfang August. Die Zinsdruck kam von Inflationsdaten aus Spanien und den deutschen Bundesländern, die auf eine weitere Abschwächung des Preisauftriebs hinwiesen. Am Dienstag stiegen die Bundesanleihen weiter an, wobei der Euro-Bund-Future um 0,39 Prozent auf 131,90 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,49 Prozent fiel. Dies war der niedrigste Stand seit Anfang September. Der Handel am Rentenmarkt verlief zunächst ruhig, wurde aber am Nachmittag durch Äußerungen der US-Notenbank beeinflusst, die für Zinsdruck sorgten. Fed-Direktor Christopher Waller deutete an, dass die Zentralbank mit ihren Zinsanhebungen möglicherweise am Ende angelangt sei und perspektivische Zinssenkungen ins Gespräch brachte. Diese Bemerkungen waren ungewöhnlich, da Waller normalerweise eine straffe geldpolitische Linie befürwortet.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 132,5EUR gehandelt.