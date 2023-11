Starker Euro: Dollar-Schwäche und Zinssenkungsspekulationen beflügeln die Gemeinschaftswährung

Die Dollar-Schwäche hat dem Euro in den letzten Wochen Auftrieb gegeben. Es wird spekuliert, dass die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr Zinssenkungen vornehmen wird, um eine konjunkturelle Abkühlung abzufedern. Daten vom US-Immobilienmarkt haben diese Spekulationen unterstützt. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat vor dem Europäischen Parlament betont, dass die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau gehalten werden müssen, um Preisstabilität wiederherzustellen. Die Inflation im Euroraum lag zuletzt bei 2,9 Prozent.

Der Euro hat in den letzten Tagen gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen und ist zeitweise über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0949 Dollar festgesetzt. Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Direktoriums der US-Notenbank Fed, haben den Euro zusätzlich gestärkt. Waller äußerte sich zufrieden mit der aktuellen Geldpolitik und deutete stabile Leitzinsen an. Allerdings konnte er nicht mit Sicherheit sagen, ob die Fed genug zur Inflationsbekämpfung getan hat. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat seine ablehnende Haltung gegenüber Zinssenkungen durch die EZB bekräftigt.

Am Mittwoch hat der Euro seine Kursgewinne fortgesetzt und ist über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Die Dollar-Schwäche hat weiterhin Bestand, da spekuliert wird, dass die Fed im kommenden Jahr Zinssenkungen vornehmen wird. Christopher Waller von der Fed hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Geldpolitik die Inflation wieder auf das angestrebte Ziel von zwei Prozent drücken wird. Die Erholung des Euro hat den 200-Tage-Durchschnitt zurückgewonnen und könnte Ziele im Bereich von 1,11 erreichen.

Am Montag ist der Euro leicht gestiegen und bewegt sich in der Nähe seines höchsten Stands seit drei Monaten. Die Dollar-Schwäche und die rückläufigen Zinserwartungen an die Fed haben den Euro gestärkt. Es wird spekuliert, dass es im kommenden Jahr zu Zinssenkungen und einer konjunkturellen Abkühlung kommen wird.

