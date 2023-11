CANCOM stärkt Expertise im IT-Bereich: Übernahme von DextraData GmbH

Der IT-Dienstleister CANCOM SE hat angekündigt, wesentliche Teile der DextraData GmbH zu übernehmen. Dabei handelt es sich um den auf IT-Consulting und Services spezialisierten Geschäftsbereich des Unternehmens. Mit dieser Übernahme will CANCOM seine Expertise im Bereich komplexer IT-Infrastruktur und Managed Services stärken. Der Kaufvertrag wurde am 27. November 2023 geschlossen. Die DextraData GmbH hat ihren Hauptsitz in Essen und beschäftigt insgesamt 57 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 35 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 4 Millionen Euro.

Die DextraData GmbH ist ein erfahrener Anbieter von komplexen Infrastrukturprojekten und hat sich vor allem in Nordrhein-Westfalen etabliert. Das Unternehmen plant und realisiert IT-Infrastrukturen in On-Premises, Private- und Hybrid-Cloud Szenarien und bietet auch entsprechende Managed Services an. Zu den Kunden gehören namhafte mittelständische Industrieunternehmen sowie Großkonzerne und öffentliche Auftraggeber.