Wiener Börse schließt mit Plus ab und Inflation sinkt - Zinssenkungen erwartet

Am Montag schloss die Wiener Börse mit leichten Verlusten. Der ATX fiel um 0,20 Prozent auf 3247,23 Punkte. Die europäischen Märkte starteten ebenfalls schwächer in die Woche. Die Inflationsdaten aus den USA und Europa stehen in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger.

Am Dienstag schloss die Wiener Börse mit Gewinnen. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf Stimmungsdaten aus den USA und Europa, die mehrheitlich positiv ausfielen. In den kommenden Tagen werden Investoren vor allem auf Teuerungsdaten achten. Der ATX stieg um 0,63 Prozent auf 3267,55 Punkte.

Am heimischen Markt wurden Quartalszahlen aus dem Immobilienbereich von CA Immo, Warimpex, S Immo und Immofinanz erwartet. CA Immo und Immofinanz werden ihre Geschäftsergebnisse jedoch erst nach Börsenschluss präsentieren. Die S Immo verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Gewinnrückgang von 99,1 auf minus 19,6 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis sank von 96,4 auf 10,4 Millionen Euro, während die Erlöse von 185,1 auf 242,5 Millionen Euro stiegen. Die Aktien der S Immo legten um 0,8 Prozent zu. Warimpex verzeichnete hingegen einen Gewinnrückgang, aber einen Umsatzanstieg. Die Aktie fiel um 3,5 Prozent. Die Aktien von CA Immo und Immofinanz stiegen im Vorfeld der Zahlen um 1,0 bzw. 1,3 Prozent. Im Technologiebereich gewannen AT&S 3,7 Prozent.

Die Wiener Börse schloss den Handelstag am Mittwoch mit einem Plus von 0,36 Prozent ab. Der ATX erreichte 3279,25 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es mit Ausnahme von London ebenfalls leichte Gewinne. Die Inflation auf beiden Seiten des Atlantiks ist rückläufig, was die Erwartungen an Zinssenkungen im kommenden Jahr steigen lässt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer