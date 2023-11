Chefin des Panzer-Zulieferers Renk kritisiert: Zu viel Rüstungsgelder ins Ausland - Deutschland nicht mehr wehrhaft!

Die Chefin des Panzer-Zulieferers Renk, Susanne Wiegand, kritisiert, dass zu viel Rüstungsgelder ins Ausland fließen. Insbesondere in die USA gehen viele Milliarden für Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Wiegand bemängelt, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern keine Arbeitspakete an ausländischen Rüstungsgütern für heimische Hersteller einfordert. Zudem plädiert sie dafür, dass im Ausland gekaufte Rüstungsgüter in Deutschland gewartet werden sollten.

Wiegand stellt fest, dass Deutschland nach 30 Jahren Abrüstung nicht mehr wehrhaft ist. Die Anzahl der Militärfahrzeuge bei der Bundeswehr habe sich um rund 90 Prozent reduziert, bei der Marine sogar um rund 70 Prozent. Um diese Lücken zu schließen, müsse Deutschland seine Zusage an die NATO einhalten und zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren. Wiegand warnt davor, dieses Ziel durch Haushaltstricks zu erreichen und betont, dass Geld sowohl für Soziales, die Energiewende als auch für die Landesverteidigung benötigt werde.