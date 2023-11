Women4Metals gewinnt HR Excellence Award für Chancengleichheit in der Metallindustrie

Die Initiative Women4Metals von Aurubis, die sich für Chancengleichheit in der Metallindustrie einsetzt, hat den HR Excellence Award in der Kategorie "Diversity und Inclusion Management" gewonnen. Die Auszeichnung würdigt innovative Projekte und Engagement zur Steigerung der Attraktivität der Metallbranche für Frauen. Women4Metals wurde 2019 von Aurubis-Mitarbeiterinnen gegründet, um mehr weibliche Beschäftigte für das Unternehmen und die traditionell männlich besetzte Branche zu gewinnen. Das Netzwerk hat bereits eine Vielzahl von Projekten in den Bereichen Recruiting, Karriereentwicklung, Arbeitsbedingungen und Bewusstseinsbildung initiiert und umgesetzt. CEO Roland Harings betonte, dass es wichtig sei, mehr Frauen für die Metallindustrie zu gewinnen, während Laura Zielinski, Leiterin Human Resources, erklärte, dass die Arbeit von Women4Metals die Attraktivität der Marke Aurubis bei Bewerbern und Mitarbeitenden steigere.

Aurubis investiert rund 46 Millionen Euro in einen verbesserten Prozess zur Behandlung von Schlacke an seinem bulgarischen Standort. Das Unternehmen plant die vollständige Inbetriebnahme für 2026 und erwartet einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag im mittleren einstelligen Millioneneurobereich ab dem Geschäftsjahr 2026/27. Mit dem neuen Verfahren wird die Schlacke nicht mehr in Gruben gekühlt, sondern mittels 200 Schlacketöpfen. Dadurch reduziert Aurubis die diffusen Emissionen erheblich und verbessert die Metallausbeute durch einen reduzierten Kupferverlust in der Schlacke. Das Projekt ist Teil der strategischen Nachhaltigkeitsziele von Aurubis, die Auswirkungen der Produktion auf Umwelt und Klima zu minimieren. Das Unternehmen hat seit dem Jahr 2000 mehr als 830 Millionen Euro in Umweltschutzmaßnahmen investiert und strebt an, deutlich vor 2050 klimaneutral zu produzieren.

Aurubis ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle und Recyclingstoffe zu Metallen mit höchster Qualität. Neben Kupfer produziert Aurubis auch andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn und Zink. Nachhaltigkeit ist ein elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie von Aurubis, das nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur integriert. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter und hat Produktionsstandorte in Europa und den USA. Die Aurubis-Aktie ist im Prime Standard-Segment der Deutschen Börse gelistet und gehört zum MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) und dem Stoxx Europe 600.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 76,52EUR gehandelt.