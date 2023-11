Inflation in NRW auf tiefstem Stand seit über zwei Jahren - Millionen Menschen finanziell überfordert

Die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist im November auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Sie lag bei 3,0 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Dies ist bereits der dritte Monat in Folge, in dem die Inflation in NRW gesunken ist. Die Verbraucherpreise sind im November um 0,3 Prozent zurückgegangen. Besonders günstig waren kombinierte Personenbeförderungsleistungen, die um 26,2 Prozent gesunken sind. Auch verschiedene Haushaltsenergien wie Heizöl und Fernwärme haben sich deutlich verbilligt.

Gleichzeitig haben sich Millionen Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr finanziell überfordert gefühlt, aufgrund gestiegener Energiepreise. Laut dem Statistischen Bundesamt lebten 5,5 Millionen Menschen in Haushalten, die aufgrund von Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen heizen konnten. Dies entspricht 6,6 Prozent der Bevölkerung und ist eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Die Bundesregierung plant nun, die Strom- und Gaspreisbremsen drei Monate früher als geplant auslaufen zu lassen, da die Energiepreise deutlich gesunken sind. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte jedoch, dass die Regierung jederzeit in der Lage sei, kurzfristig zu handeln, falls die Energiepreise unerwartet stark steigen sollten.