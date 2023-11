Strom- und Gaspreise im Sinkflug: Bundesnetzagentur empfiehlt Lieferantenwechsel!

Das umstrittene Flüssigerdgas-Terminal auf Rügen soll im Januar zunächst mit einer Regasifizierungsanlage in Betrieb genommen werden. Die Deutsche Regas wird vorerst nur das Spezialschiff "Transgas Power" einsetzen. Das Terminal soll die Gasversorgung Deutschlands und anderer Länder absichern, nachdem Russland die Versorgung per Pipeline eingestellt hat. Kritiker befürchten jedoch irreparable Schäden für Natur und Tourismus.

Die Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug, während die Gehälter der Beschäftigten stärker steigen als die Verbraucherpreise. Im November lagen die Verbraucherpreise um 3,2 Prozent über dem Vorjahresniveau, der niedrigste Stand seit Juni 2021. Volkswirte rechnen mit einem weiteren Rückgang der Teuerung. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 5,2 Prozent. Die OECD erwartet ein etwas schwächeres Wachstum der Weltwirtschaft im kommenden Jahr. In Deutschland wird die Wirtschaft laut Prognose der OECD 2024 um lediglich 0,6 Prozent wachsen.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Wahlrechtsreform von 2020 passieren lassen. Die Änderungen verstießen nicht gegen die Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien. Der Wirtschaftsrat der CDU fordert in der Haushaltskrise die Ampel-Koalition auf, "Sozialgeschenke" zurückzunehmen. In Italien hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben und unter den Verbrauchern verbessert, während sich die Inflation in Spanien im November überraschend abgeschwächt hat. Der Preisrückgang von nach Deutschland importierten Gütern hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Die Einfuhrpreise sanken um 13,0 Prozent. Die Entwicklung der Einfuhrpreise beeinflusst auch die Verbraucherpreise, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet.

Erdgas wird aktuell mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 2,789USD gehandelt.