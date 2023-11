Autoindustrie fordert mehr Anreize für Elektroautos - Zukunft des Planeten steht auf dem Spiel!

Die europäische Autoindustrie fordert von der Politik mehr Anreize für den Kauf von Elektroautos. Der Branchenverband Acea hat ein Manifest vorgestellt, in dem er eine Ausweitung von Kaufanreizen, Beschaffungsprogrammen und Steuervorteilen für Verbraucher und Unternehmen fordert. Die Autoindustrie möchte mit der Politik zusammenarbeiten, um eine breite Palette klimafreundlicher Fahrzeuge herzustellen, einschließlich kleiner, erschwinglicher Elektrofahrzeuge, die in Europa produziert werden können. Der Verband betont, dass weniger klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre gelangen sollte, da die Zukunft des Planeten auf dem Spiel steht. Die europäische Autoindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der rund 13 Millionen Menschen beschäftigt und einen Anteil von sieben Prozent am Bruttoinlandsprodukt der EU hat.

Das Hamburger Biotech-Unternehmen Mushlabs hat seine neue Unternehmensmarke Infinite Roots angekündigt. Die Unternehmenstransformation steht für ein tieferes Engagement für Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, eine gesündere Ernährung und einen gesünderen Planeten zu fördern. Infinite Roots ist ein Spezialist für auf Pilzmyzel basierende Ernährung und steht an der Spitze einer nachhaltigen Revolution in der Lebensmittelproduktion. Die neue Marke symbolisiert den Übergang von einer aufstrebenden Startup-Phase zu einer reifen Unternehmensära. Das Unternehmen nutzt die transformative Kraft der Biotechnologie, um ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Lebensmittelsystem zu schaffen. Der Produktionsprozess von Infinite Roots ist ein Modell zirkulärer Nachhaltigkeit, das den Bedarf an Land, Düngemitteln und Pestiziden überflüssig macht und den Wasserfußabdruck um 97 Prozent und die CO2-Emissionen um 90 Prozent reduziert.