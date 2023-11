Die Kursentwicklung seit den jüngsten Verlaufstiefs aus September letzten Jahres und einem Niveau von 17,56 US-Dollar hat eine beachtliche Performance auf 26,12 US-Dollar hervorgebracht, an der oberen Trendkanalbegrenzung ist das Edelmetall abgeprallt und vollzog eine nicht unerwartete Konsolidierung. Zeitweise drohte auch der untergeordnete Aufwärtstrend gebrochen zu werden, in letzter Sekunde konnten Bullen aber eine Trendwende etablieren und dadurch den jüngsten Anstieg an die Hürde um 25,40 US-Dollar und der Abwärtstrendbegrenzung ermöglichen. An dieser Stelle werden nun die Weichen für die zukünftige Entwicklung der nächsten Monate gestellt.

Dynamische Kursgewinne