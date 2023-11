Zwtl.: Verrechnete Prämien über 10 Milliarden Euro



In den ersten drei Quartalen konnte die VIG ein

Gesamtprämienvolumen von 10.619 Mio. Euro erwirtschaften. Im Vorjahresvergleich entspricht das einer Steigerung von 11,4%. Es konnte in allen Segmenten ein deutliches Prämienplus erzielt werden. In Österreich wurde ein Prämienvolumen von 3.361 Mio. Euro (+2,3%) und in der Tschechischen Republik von 1.769 Mio. Euro (+9,2%) erzielt. In beiden Ländern resultiert das Prämienplus vorrangig aus dem Sach- und Krankenversicherungsgeschäft. Polen konnte mit 1.150 Mio. Euro Prämienvolumen eine zweistellige Prämiensteigerung verzeichnen (+16%), die auf eine sehr gute Entwicklung in den Sparten Kfz-Kasko, sonstige Sachversicherung sowie Leben-Einmalerläge zurückzuführen ist. Das Segment Erweiterte CEE (Albanien, Kosovo, Baltikum, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Moldau, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine und Ungarn) erzielte ein Prämienvolumen von 2.994 Mio. Euro (+11,3%). Die Treiber waren unter anderem eine starke Performance in Ungarn (+122,5 Mio. Euro), den baltischen Staaten (+62,9 Mio. Euro) sowie ein solides Wachstum im Kfz-Kaskosegment in Rumänien (+53 Mio. Euro). Die Spezialmärkte (Deutschland, Georgien, Liechtenstein, Türkei) konnten 769 Mio. Euro Prämien erwirtschaften (+42,1%), wobei das Wachstum maßgeblich aus der Türkei, sowohl im Lebens- als auch Kfz- und Sachversicherungsbereich resultiert.



Zwtl.: Solvenzquote von 303,8%



Die Solvenzquote der Gruppe zum Ende des dritten Quartals 2023 beträgt 303,8% (inklusive Übergangsmaßnahmen) und konnte im Vergleich zum Halbjahr 2023 mit 282% weiter erhöht werden. Dies verdeutlicht die kontinuierlich hohe Kapitalstärke, die auch aktuell von der Ratingagentur Standard & Poors (S&P) mit dem Rating von A+ mit stabilem Ausblick bestätigt wurde. Die VIG verfügte laut S&P zum Jahresende 2022 und zum Ende des ersten Halbjahres 2023 über eine robuste Kapitalposition oberhalb des "AAA"-Niveaus.



Zwtl.: Ausblick



Die Wachstumsprognosen für die VIG-Kernmärkte in CEE liegen weiterhin über dem EU-Durchschnitt. Die VIG-Gesellschaften zeigen trotz eines insgesamt schwächeren makroökonomischen Umfelds und einiger lokaler Unwetterereignisse eine starke Performance. Die VIG ist zuversichtlich, für das Gesamtjahr 2023 ein Ergebnis vor Steuern für die Gruppe am oberen Ende der Bandbreite von 700 - 750 Mio. Euro zu erreichen.



Zwtl.: Information zur Berichterstattung



Die Vienna Insurance Group bilanziert seit 1. Jänner 2023 nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 (Versicherungsverträge) und IFRS 9 (Finanzinstrumente). Die verrechneten Prämien sind nicht Teil der verpflichtenden IFRS-Berichterstattung, sie werden jedoch weiterhin dargestellt.



