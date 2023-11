JPMORGAN stuft ERICSSON B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ericsson von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 61 schwedischen Kronen gesenkt. Die Marktbedingungen dürften im ersten Halbjahr 2024 sehr hart bleiben, weshalb es trotz der im Branchenvergleich niedrigsten Bewertung des schwedischen Telekomausrüsters schwierig sei, sich für die Aktie zu begeistern, begründete Analyst Sandeep Deshpande sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die drei größten US-Telekomkonzerne AT&T, Verizon und T-Mobile US einen Rückgang der Investitionen angekündigt hätten und ihre Lagerbestände weit über dem normalen Niveau lägen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 22:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 4,539EUR gehandelt.