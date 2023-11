JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 690 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Da der Halbleiterindustrie-Ausrüster für 2024 einen weitgehend stagnierenden Umsatz prognostiziert habe und die Risiken weiterer US-Restriktionen in den Konsensschätzungen bereits eingepreist seien, dürfte die Schwäche der Aktie im Wesentlichen vorbei sein, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das einzige verbleibende Risiko bestehe darin, dass die wichtigsten globalen Volkswirtschaften aufgrund des hohen Zinsniveaus in eine Rezession geraten könnten./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 17:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 628,5EUR gehandelt.



