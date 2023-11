Der Chipausrüster Aixtron profitiert wie kaum ein anderes deutsches Unternehmen vom Boom der Stromsparchips aus den innovativen Materialien Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Auf den Maschinen des Konzerns werden diese Bauelemente produziert, die unter anderem für Elektroautos stark nachgefragt werden. Die Marktsegmente, in denen Aixtron tätig ist, wachsen zweistellig. Dieses Wachstum sollte für längere Zeit aufrecht bleiben. Aixtron kommen zwei Trends zugute. Zum einen entstehen weltweit so viele Halbleiterwerke wie nie. China, die USA und Europa wollen sich bei den strategisch wichtigen Bauelementen möglichst unabhängig von Lieferungen aus Übersee machen. Zum anderen bauen die Chipkonzerne erstmals in großem Stil Werke für die sogenannten Verbindungshalbleiter aus SiC oder GaN, auf deren Herstellung sich Aixtron spezialisiert hat.

Im Jahr 2022 ist die Aixtron-Aktie um rund 55 Prozent gestiegen. Dabei konnte mit 32,21 Euro am 1. Dezember ein partielles Hoch markiert werden. Ab dem 1. Dezember 2022 hat der Kursverlauf eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet, an deren Unterseite die Zone von 24,49 Euro als Unterstützung fungiert. Die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange in Höhe von 32,21 Euro wurde seit 1. Dezember sechsmal getestet und konnte schließlich am 27. Juli 2023 nachhaltig überschritten werden. Als Folge bildete sich ein Plateau auf höherem Niveau, welches auch das All Time High vom 24. August bei 37,20 Euro beinhaltet. Trotz der guten wirtschaftlichen Voraussetzungen durchlebte die Kursentwicklung von 6. Oktober bis zum 20. November 2023 eine Schwächephase. Diese starke Volatilität ist den hohen KGVs geschuldet. So liegt das erwartete KGV 2025 aktuell trotz des beträchtlichen Gewinnwachstums bei 20,03. Dies veranlasst die Marktteilnehmer bei der kleinsten Unsicherheit Reißaus zu nehmen. Mit gestrigem Kursgewinn von rund 3 Prozent hat der Kursverlauf den gewichtigen Widerstand bei 32,21 Euro durchbrochen, wodurch nun das All Time High bei 37,20 Euro im Visier rückt.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz: