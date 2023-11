Der Leiter eines der wichtigsten Bergbauverbände Chiles drängt darauf, die Anstrengungen zur Expansion des Lithiumsektors in dem südamerikanischen Land zu beschleunigen. Die chilenische Regierung solle dazu nicht warten, bis die angestrebten Deals mit den Lithiumriesen SQM und Albemarle angeschlossen sein, erklärte Joaquin Villarino vom chilenischen Bergbaurat (Mining Council).

Die Regierung Chiles, unter der Führung von Präsident Gabriel Boric, hat dieses Jahr Pläne angekündigt, nur noch öffentlich-private Partnerschaften in Bezug auf (neue) Lithiumverträge zuzulassen. Man übertrug dem staatlich kontrollierten Kupferproduzenten Codelco die Aufgabe, zunächst die Verhandlungen mit SQM und Albermale aufzunehmen – den einzigen Lithiumproduzenten in Chile.

Codelco geht Berichten zufolge davon aus, noch vor Ende des Jahres eine Vereinbarung mit SQM zu erreichen, bevor deren Verträge 2030 auslaufen. Details dazu, wie ein solcher Deal aussehen könnte, gibt es aber so gut wie nicht. Unter anderem das hatte in der Branche für einige Verunsicherung geführt. Der Vertrag mit Albemarle läuft erst 2043 aus.

Gewaltige Chancen könnten verpasst werden

Laut Herrn Joaquin Villarino, wie erwähnt Chef des chilenischen Bergbaurats, zu dem unter anderem Codelco aber auch BHP, Teck und Anglo American gehören, werden auf Grund der Verhandlungen mit den Lithiumproduzenten andere Lithiumexplorationsprojekte vernachlässigt. Chile ist zwar der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt, doch leidet der Sektor aktuell unter einem Mangel an Projekten für die nähere Zukunft. Bislang hat die chilenische Regierung das Ziel ausgegeben, privatwirtschaftlichen Firmen im ersten Halbjahr 2025 Explorationsverträge anzubieten. Das ist laut Herrn Villarino zu spät.

Er wies darauf hin, dass das benachbarte Argentinien, in dem zahlreiche Lithiumprojekte entwickelt werden, gegenüber Chile aufholen könnte, sollte es dem designierten Präsidenten Javier Milei gelingen, die schwächelnde Wirtschaft des Landes zu beleben. Sollte sich Chile nicht bewegen, würden viele Investoren eher nach Argentinien gehen, statt hin Chile zu bleiben oder zu investieren, so Villarino. Man verschwende Zeit und werde eine gewaltige Chance verpassen, glaubt er.

First Lithium Minerals in hervorragender Ausgangslage

Der kanadische Lithiumexplorer First Lithium Minerals (WKN A3DQXP / CSE FLM) hingegen ist laut Aussage von CEO Robert Saltsman von dieser Problematik nicht betroffen. Schließlich ist das Unternehmen bereits seit Längerem in Chile aktiv und verfügt über gültige Verträge.

Im Gegenteil befindet sich First Lithium in einer hervorragenden Ausgangsposition und an einem entscheidenden Punkt in der Erkundung des rund 9.000 Hektar großen OCA-Projekts, das im Norden des Landes in der Region Antofagasta liegt. OCA umfasst drei Salare namens Ollague, Carcote, Ascotan (daher der Projektname).

Aktuell bereitet das Unternehmen ein erstes Bohrprogramm zur Bestimmung einer Lithiumsoleressource im nordöstlichen Teil des Salar de Ascotan vor (rund 1.775 ha). Dieser hatte, so das Unternehmen, auf Grundlage geophysikalischer Untersuchungen (Transient Electromagnetic und Magneto-Telluric) aus dem vierten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 vielversprechende geophysikalische Eigenschaften gezeigt. Auch Proben direkt an der Oberfläche hatten vielversprechende Lithiumgehalte gezeigt, die darauf hindeuten, dass First Lithium auf der richtigen Spur ist.

Im Interview mit Goldinvest.de erläuterte CEO Saltsman, wie es jetzt bei seinem Unternehmen weitergeht und welche Pläne man für die kommenden Monate verfolgt. Wir können allen Interessierten nur wärmstens empfehlen, sich dieses Gespräch zu Gemüte zu führen!



https://goldinvest.de/first-lithium-lithium-brine-project-in-a-spectac ...

