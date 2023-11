FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic dürften am Donnerstag einen Großteil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder abgeben. Aussagen des Managements beim Kapitalmarkttag des Waferherstellers kamen am Markt nicht gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere vorbörslich knapp 3 Prozent auf 89,98 Euro. Allerdings waren sie am Vortag angesichts einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank um 9,0 Prozent hochgesprungen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer