Mit 8,1 Mrd. Menschen brauchen wir mehr denn je eine gesicherte Nahrungsmittelversorgung. Deshalb ist Dünger unverzichtbar in der Landwirtschaft. Die Exploration nach neuen Vorkommen läuft auch in Afrika wie Millennial Potash in Gabun.

Die etablierten Produzenten wie BHP, Vale oder Nutrien haben früh neue Großprojekte hochgezogen aber mit der wachsenden Weltbevölkerung brauchen wir stetig Nachschub. Zeit sich einen der aussichtsreichsten Potashexplorer anzuschauen bevor die Aktie steil geht.

Die Fundamentaldaten der Landwirtschaft sehen weiter stark aus. Man erwartet ein Wachstum im Düngemittelbereich bis 2032 von jährlich +4% weltweit. Hinzu kommen die extrem tiefen Weizenlagerbestände auf der Welt durch die manigfaltigen Krisen unserer Zeit.

So erwartet der Produzent Nutrien, dass die Ukrainische Weizenproduktion weiter massiv leiden wird und die Exporte beschränkt sind.

Die Spotpreise für Weizen, Sojabohnen und Mais sind um 25-50% gestiegen was einen Anreitz im Rest der Welt zu einer zusätzlichen Produktion bietet.

Dadurch wird auch der Düngemitteleinsatz weiter steigen.

Jedoch brauchen wir auch in Zukunft Dünger und zwar mehr denn je. Deshalb sollte man sich Millennial Potash anschauen. Das Unternehmen will noch dieses Jahr eine erste Ressourcenschätzung vorlegen auf ihrem Projekt Banio in Gabun. Wir gehen von mindestens 1 Mrd. Tonnen Potash aus.

In Q1-2024 soll dann bereits eine Vorökonomische Studie publiziert werden, was den Unternehmenswert weiter steigern sollte.

Ich bin eingestiegen und halte das Unternehmen gerade auch wegen des CEO´s Farhad Abasov für eine unentdeckte Perle nach seinen erfolgreichen Unternehmen wie Allana Potash, Millennial Lithium, Uranium One und Potash One die allesamt für viel Geld und Gewinn für die Aktionäre verkauft wurden.

Fundamental Research sieht das Kursziel bei 1,25 CAD.

Vielleicht etwas ambitioniert kurzfristig aber auf Sicht von 2 Jahren durchaus machbar.

Wir sehen ein erstes Kursziel bei rund 0,35 CAD und danach das alte Hoch um 0,60 CAD.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

