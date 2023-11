Digitales Datenmanagement als Schutz vor Hackerangriffen unverzichtbar, aber nur 20 Prozent der Unternehmen haben es implementiert (FOTO)

Frankfurt (ots) - Unternehmen ohne professionelles Datenmanagement verfügen über

keinen wirkungsvollen Schutz vor Krisen und sind einer erhöhten Gefahr von

Hackerangriffen ausgesetzt. Knapp 70 Prozent der Unternehmen haben das erkannt

und steigern ihre Investitionen in den Auf- und Ausbau von Datenmanagement in

den nächsten fünf Jahren deutlich. Doch bisher haben nur knapp 20 Prozent

Datenmanagement vollständig implementiert. Diese Ergebnisse spiegelt die neue

Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint wider.



In vielen Unternehmen liegen steuerungsrelevante Daten auf unterschiedlichen

Datenbanken und in verschiedenen Applikationen versteckt. Die Suche und die

Aufbereitung dieser Daten binden wertvolle Ressourcen, zudem ist die

Datenqualität häufig schlecht und Systemschnittstellen fehlen. In einer

aktuellen Studie hat BearingPoint untersucht, wie sich Daten in Unternehmen

besser nutzen lassen und welche Herausforderungen sich dabei ergeben.