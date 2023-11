WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Umsätze der Einzelhändler in Deutschland sind im Oktober unerwartet deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat machten die Geschäfte bereinigt um Preiserhöhungen (real) 1,1 Prozent mehr Umsatz als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Einschließlich Preiserhöhungen (nominal) hatte der Einzelhandel 0,7 Prozent mehr in der Kasse als im September.

Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten nur ein Umsatzplus von 0,4 Prozent im Monatsvergleich erwartet. Nach der schwachen Umsatzentwicklung in den Sommermonaten seien die Erlöse "viel stärker ausgefallen, als wir erwartet haben", heißt es in einer Einschätzung des britischen Analysehauses Pantheon Macroeconomics.