Wirtschaft Dax startet im Plus - Allzeithoch im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.190 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Deutsche Bank, Infineon und SAP, die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Sartorius, Merck und Continental. "Der deutsche Aktienindex setzt seine Rally weiter fort", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Der Dax nehme Kurs auf das Allzeithoch: "Kleinste Korrekturen werden zum Kauf genutzt. Sehr viel Geld ist noch an den Seitenlinien geparkt, das investiert werden muss."