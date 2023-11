JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Medienkonzern dürfte zunächst vorsichtige Geschäftsziele für 2024 formulieren, in der Hoffnung, dass sie im Laufe des Jahres übertroffen und erhöht werden können, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verfolge nun einen ähnlichen Ansatz und habe seine 2024er-Prognosen für die Ergebniskennziffern und die deutschen Werbeerlöse reduziert./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 19:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 5,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m